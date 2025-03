Carnaval de Belém: Mais de 10 mil toneladas de resíduos foram recolhidos em 4 dias de festa

Entre sábado (1º) e terça-feira (4), mais de 10 mil toneladas de resíduos sólidos foram recolhidos após as programações do Carnaval, em Belém e nos distritos. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (5) pela Prefeitura de Belém. Desse total, cerca de 2,3 toneladas de materiais recicláveis foram coletados somente no centro da capital, a partir da realização do Circuito Mangueirosa 2025.

A operação de limpeza mobilizou diversos funcionários da concessionária responsável pela coleta de resíduos sólidos da capital, além de servidores da Secretaria de Zeladoria de Belém (Sezel). Ao todo, 120 profissionais atuaram na limpeza a cada noite do evento, em regime de escala.

A secretária titular da Sezel, Thayta Martins, avaliou positivamente a operação do Carnaval. "Foram quatro dias de grande circulação de pessoas. Garantimos a limpeza dos espaços do evento e corredores da folia em tempo recorde. O Carnaval de Belém, com a dimensão que atingiu este ano, serviu como um evento-teste para a nossa atuação nos demais eventos internacionais que ocorrerão na cidade", avaliou a titular da pasta.

Parte do resíduo recolhido dentro da arena do Porto Futuro contou com a parceria da Associação de Recicladores das Águas Lindas (Aral). No espaço foram instaladas lixeiras de coleta seletiva para que o público pudesse colaborar na separação dos materiais.

Durante os quatro dias de festa, considerando o que foi produzido no Circuito Mangueirosa 2025, 20 recicladores da Aral recolheram e separaram 1,5 tonelada de materiais no Porto Futuro. Esses resíduos serão processados e vão gerar renda para os recicladores.

As equipes de limpeza também atuam nos distritos da capital, que têm programações próprias organizadas pelas subprefeituras e outras secretarias municipais. Nesta quarta-feira, em Icoaraci, as equipes vão acompanhar o bloco Rabo do Peru e o Circuito Icoaraci Folia. Na próxima semana, as ações seguem durante os desfiles das escolas de samba na Aldeia Cabana.