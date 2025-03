Com temática remetendo à COP 30, bloco Chulé de Pato esquenta o Carnaval no bairro do Guamá em Belém

O bloco Chulé de Pato, tradicional do bairro do Guamá, em Belém, já iniciou a concentração para sair pelas ruas da cidade no Carnaval 2025. Em ano de Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), sediada em Belém, em novembro, o grupo decidiu falar de consciência ambiental, como afirma o coordenador do bloco, Paulo Mururé.

"Neste ano a gente tem o pato que veio todo de indígena, com as cores da Amazônia, como a temática da COP 30, da biodiversidade. A gente está respeitando para que as pessoas derrubem uma árvore e plante 20, 20 mil. Nós queremos que nossos rios não sejam mais poluídos, que ninguém mais taque fogo na Amazônia. Que a gente possa ter uma vida ambiental super legal - esse é o tema", defende.

A concentração do cortejo estava marcada para meio-dia desta quarta-feira (5), porém, ainda por volta das 15h, o grupo não havia saído do ponto de encontro. Apesar do atraso, os brincantes que chegaram cedo garantiam que a animação e a expectativa para o cortejo eram grandes. É o caso da vendedora Socorro Ribeiro, de 60 anos, que saiu da Cabanagem para participar do Chulé de Pato:

"Eu via o bloco pela televisão, mas, como eu trabalho, nunca dava para eu vim. Esse ano deu para eu vir, cheguei cedo para aproveitar, aproveitar até uma sopa que dão aí, né? Estamos gostando. A gente vai acompanhar, sair por aí, a gente vai ficar até a noite, até a hora que acabar", declarou.

Para quem ainda pensa em ir para a festa, o coordenador do bloco garante que o folião pode esperar por saudosismo e muita música típica paraense: "A gente vem agora com a nossa bandinha, depois de 15 anos, que vai estar presente na avenida tocando as marchinhas dos anos 1940, 50, e 60. Nós trabalhamos com o resgate dos antigos carnavais, porque eu acho muito importante os jovens verem como eram os carnavais antigamente", afirma.

Além disso, Paulo Mururé promete a presença de uma participação ilustre no Chulé de Pato 2025: "E este ano nós temos uma novidade muito legal que é o nosso maior artista paraense, que mora aqui no bairro, que é o Pinduca. Ele vai vir aqui fazer uma fala e é muito importante: unir o carimbó junto com o carnaval - isso para mim é um prazer enorme", declara.