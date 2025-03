Carnaval não acabou! Veja a programação da Quarta-feira de Cinzas em Belém

O feriado de Carnaval já terminou, mas a festa continua pelas ruas de Belém nesta Quarta-feira de Cinzas (05/03). Dois blocos tradicionais, Chulé de Pato, no bairro do Guamá, e Rabo do Peru, em Icoaraci, prometem levar alegria aos foliões e manter viva a tradição dos antigos carnavais de rua. Com bandinhas de fanfarra e ao som de marchinhas, os brincantes terão mais uma oportunidade de dar o “último grito” carnavalesco.

Mais um ano levando diversão às ruas do distrito de Icoaraci, o bloco Rabo do Peru inicia sua programação ao meio-dia com a tradicional distribuição de sopa aos foliões. O cortejo está previsto para começar às 15h, saindo da travessa Soledade, passando por diversas ruas do distrito e finalizando na travessa Pimenta Bueno. A expectativa é que o bloco arraste mais de 300 mil pessoas ao longo do trajeto. O desfile acontecerá no Corredor da Folia, espaço reservado para a passagem dos blocos e trios elétricos.

Neste ano, o tema do bloco será a COP 30, evento climático que será realizado em Belém em novembro deste ano. O tradicional peru que dá nome ao bloco será decorado com imagens de elementos da cultura paraense, como tacacá, açaí, castanha-do-Pará e manga, além de ter uma pintura em tons de verde representando a floresta amazônica.

"O Peru vai mostrar tudo o que o Pará pode dar em termos de COP 30. Para esse ano, fiz um samba que vai tocar no dia, e já está explodindo", afirmou o fundador e presidente do bloco, Marcos Moraes, conhecido como Marquinho do Peru.

O Rabo do Peru contará com dois trios elétricos. O primeiro, chamado "Trio das Arrochadas", terá apresentações de Luana Bronze, da banda Portal do Arrocha, Morena do Arrocha e Gabizinha do Arrocha. No segundo trio, subirão ao palco o cantor Luiz Lima, da banda Luiz Lima e Banda, e Kim Marques, além de uma atração especial: Pabllito Vittar, cover do cantor Pabllo Vittar.

Além da diversão, o bloco também movimenta a economia local. "O Rabo do Peru gera milhares de empregos em um dia só e dá para as pessoas se sustentarem por uma semana, porque vende de tudo", destacou Marquinho.

A importância cultural do Rabo do Peru foi reconhecida oficialmente. O bloco foi declarado em 2024 como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial pelo Estado do Pará, em votação realizada pela Assembleia Legislativa do estado. “Muitas são as dificuldades financeiras para realizar o bloco, mas eu sou rico ao trazer felicidade para as pessoas ao colocar o Rabo do Peru na rua. Só é feliz quem faz as pessoas felizes”, concluiu o presidente.

Alegria e consciência ambiental

O bairro do Guamá se prepara para receber mais uma edição do Bloco Chulé de Pato, que completa 24 anos de tradição no carnaval de rua de Belém. Com o objetivo de tornar a folia acessível e resgatar o espírito dos antigos carnavais, o bloco aposta nas marchinhas, na batalha de confetes e serpentinas, garantindo diversão para os foliões. A expectativa da organização é reunir cerca de 5 mil pessoas.

Com o tema “Chulé de Pato na COP 30”, o coordenador e fundador do bloco, Paulo Mururé, destaca a responsabilidade social do evento, que busca aliar a festa com debates importantes. "O nosso bloco não é apenas para a gente dançar e se divertir, mas também para trazer grandes discussões que são relevantes para o país", afirma Mururé.

A concentração do bloco tem início às 13h, na Travessa Castelo Branco, entre a Rua dos Caripunas e a Passagem Paes e Souza. Às 16h, o desfile segue pelas ruas do Guamá, percorrendo a Silva Castro, José Bonifácio, Barão de Igarapé Mirim, Barão de Mamoré, voltando à Silva Castro, seguindo pela José Bonifácio e Pariquis, antes de retornar à Castelo Branco. O percurso, que dura cerca de três horas, será encerrado por volta das 21h.

O bloco contará com uma apresentação especial do cantor Pinduca, que dará o pontapé inicial na festa. Além dele, Pai Toninho, importante nome do candomblé, fará um discurso na abertura do evento.

Homenagem à Amazônia

O carro abre-alas deste ano traz um pato de mais de três metros de altura, vestido com elementos da floresta amazônica. "O pato virá com um cocar indígena, representando a diversidade étnica do Norte do país. Ele também estará vestido com uma camisa estampada com flores amazônicas", detalha Mururé.

Uma das novidades deste ano é que, pela primeira vez, o pato será empurrado pelos organizadores ao longo do desfile, permitindo que os foliões possam apreciá-lo de perto durante o percurso.

Fiel à tradição dos antigos carnavais, o bloco tocará exclusivamente marchinhas carnavalescas. "Queremos que os jovens e as crianças conheçam como eram os carnavais de antigamente, os bailes embalados por marchinhas", afirma o fundador.

O tema deste ano, voltado à COP 30, também traz uma mensagem de conscientização ambiental. "Vamos fazer um apelo para que as pessoas plantem árvores, não joguem lixo na rua e para que o poder público tome medidas para preservar o meio ambiente", ressalta Mururé.

Outra novidade é a volta da bandinha do Rausseli, composta por 15 músicos que tocarão instrumentos como saxofone e flauta, acompanhando o bloco ao longo do desfile. "Isso é a realização de um grande sonho nosso", destaca o organizador.

O bloco, criado em 2001, também tem um importante papel social. "Nunca imaginei que chegaríamos a esse patamar. O Chulé de Pato gera renda para muitas pessoas, desde vendedores de latinhas e churrasquinhos até artesãos e ambulantes que trabalham no evento", conclui Mururé.