Carnaval no Pará: aprenda a fazer dois drinks com cachaça de jambu para curtir a folia

Carnaval é tempo de folia e para acompanhar a diversão e a alegria do público neste período, o restaurante Engenho ensina a fazer dois dos principais drinks da casa: a Jamburrinha, que tem como base a tradicional Jambucana, e o Gin Fruit.

Mateus Ribeiro, gerente do Engenho, relata que o empreendimento possui uma carta variada de drinks, com mais de 40 opções, e com a base diversificada de bebidas. Segundo ele, nesse período de Carnaval, os itens possuem uma procura maior.

“Para os restaurantes, esse é um momento de crescimento nas vendas das bebidas no geral. Traçamos estratégias para impulsionar os drinks, principalmente aqueles que possuem o apelo regional”, afirma Mateus.

O Gin Fruit (Imagem: Divulgação)

Na Jamburrinha, o ingrediente principal é a Jambucana, a cachaça de jambu de produção própria do grupo Engenho que substitui a cachaça prata. Para os interessados na Jambucana, além dos drinks, o restaurante vende as garrafas no local, informa a assessoria.

Já no Gin Fruit, o Gin, que ganha cada vez o paladar do público, é a base do drink, com foco, também, no sabor das frutas que acompanham.

Aprenda a fazer em casa a Jamburrinha e o Gin Fruit:

1 - Jamburrinha

Ingredientes:

- 50 ml Jambucana

- 40 ml limão

- Porcionamento de jambu

Modo de preparo:

Misture os ingredientes com a Jambucana, de preferência gelada, coloque na coqueteleira, mexa bem e sirva.

2 - Gin Fruit

- 50 ml de gin beefeater

- 20 ml de limão

- 20 ml de monin morango

- 20 ml de suco de laranja

- Manjericão e casca de laranja

Modo de preparo:

Adicione os ingredientes em um copo com bastante gelo, mexa de baixo para cima incorporando tudo. Finalize com Manjericão e uma fatia de casca de laranja.