Carnaval de Belém 2025: saiba como conseguir ingressos gratuitos para o Desfile das Escolas de Samba

Faltando poucos dias para o grande desfile oficial do Carnaval de Belém 2025, que acontecerá na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, a Escolas de Samba Associadas (ESA) divulgou informações sobre a distribuição dos ingressos gratuitos. A entrega dos bilhetes começa nesta quarta-feira (12), das 10h às 22h, na loja da ESA, localizada no 3º piso do Shopping Pátio Belém.

A distribuição dos ingressos gratuitos, que incluem as gratuidades cedidas pela Prefeitura Municipal de Belém e as obrigatoriedades por lei, recebeu algumas reclamações do público nas redes sociais, já que a retirada será feita no shopping e não na Aldeia Amazônica.

Os desfiles oficiais das agremiações serão realizados na sexta-feira (14) e no sábado (15), a partir das 21h.

🎟️ Como conseguir ingressos gratuitos?

Para garantir os ingressos gratuitos para o Carnaval 2025 de Belém, é necessário comparecer pessoalmente à loja da ESA no Shopping Pátio Belém. A distribuição ocorrerá por ordem de chegada e será limitada a dois ingressos por CPF.

Os ingressos estão divididos da seguinte forma:

3,5% para Pessoas com Deficiência (PCD);

1,5% para idosos;

0,5% para crianças

Ao todo, são 1.200 ingressos para a arquibancada, disponibilizados pela Prefeitura de Belém, destinados ao público geral. Os interessados devem apresentar documento de identificação com CPF para a retirada.

🤑 Como comprar ingressos pagos?

Para aqueles que desejam garantir um lugar com mais conforto, os ingressos pagos estão disponíveis para compra online por meio da plataforma FastPix. Os valores variam conforme o setor escolhido. Na compra para os dois dias de desfile, os setores Frisa e Camarote oferecem descontos.

Confira os valores:

Arquibancada: R$ 20

Mesa coberta: R$ 300

Mesa descoberta: R$ 240

Frisa: R$ 800

Camarote alto: R$ 1.500

Camarote térreo: R$ 2.000

Confira a ordem do desfile das escolas de samba

Dia 14/03 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole

Onde assistir ao vivo o Carnaval de Belém 2025?

A Aldeia Amazônica oferece grande capacidade de público, e para garantir o melhor lugar, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está comercializando arquibancadas, frisas, mesas e camarotes. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial ou na loja física do shopping Pátio Belém. Para quem prefere ficar em casa, a TV Cultura transmitirá o evento ao vivo pelo canal (2.1).