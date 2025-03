Escolas de Samba de Belém recebem apoio de R$ 3,2 milhões; Shoppings têm programação especial

• Práticas Sustentáveis

O Lab Maresya, laboratório audiovisual e cultural criativo da Amazônia, produziu uma peça para marca Simple Organic, falando sobre como as nossas escolhas de consumo podem impulsionar práticas mais sustentáveis. Fundada em 2017, a Simple Organic vem se consolidando como precursora em Beleza Sustentável no Brasil, com desmocosméticos que contribuem para a preservação do meio ambiente e revolucionam a nossa forma de consumir. O movimento liderado pela marca apoia a beleza limpa, as comunidades extrativistas da Amazônia e uma cadeia transparente de produção. Pra quem não conhece, os produtos da marca são veganos e cruelty-free; a matéria-prima é obtida através do manejo sustentável e o carbono de toda a logística da cadeia de produção é neutralizado. Em Belém, a marca está sob o comando da Dra Elaine Figueiredo no 2º piso do Boulevard Shopping.

• Reencontro

No mercado de odontologia existem inúmeros profissionais experientes e qualificados, entre eles estão profissionais que se formaram na turma de 1990 da UFPA (foto), que na última semana celebrou os 35 anos de formados e de amizade, reunindo os colegas que atuam na cidade e também os que vieram de outros estados e países, especialmente para esse reencontro que aconteceu num elegante e emocionante evento.

• Novidade

No mês de março Belém recebe mais uma unidade da ibyte. Destaque no cenário tecnológico do Norte e Nordeste, a empresa iniciou sua trajetória como distribuidora de computadores, impressoras e acessórios ainda no começo dos anos 2000, e agora chega com mais uma unidade na avenida José Bonifácio. Para o mercado paraense, a ibyte irá oferecer agora serviços de atacado, e na mesma loja irá atender clientes revendedores, empresários e consumidores finais de forma integrada e em um só lugar. Com 25 anos de experiência no mercado, a ibyte promete levar condições de venda personalizadas e diferenciais na sua logística, no atendimento com o cliente e um portfólio amplo com o que há melhor e mais inovador em informática, ar-condicionado, áudio e vídeo, cadeiras, automação, acessórios e muito mais.

• Carnaval

Neste domingo é o último dia para aproveitar a programação do Shopping Metrópole Ananindeua com o “Bloquinho Metrópole” que tem oficinas e recreações para adultos e crianças.

• Carnaval II

O Shopping Bosque Grão-Pará está promovendo até o dia 04/03 o Bosque Folia com programação gratuita que conta com bailinho infantil, camarim de carnaval, brincadeiras, oficinas criativas e área baby.

• Carnaval III

O Governo do Pará, junto com a Prefeitura de Belém, irão repassar por meio de fomento e patrocínio R$3,2 milhões para as escolas de samba de Belém. O desfile oficial ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, na Aldeia Amazônica, localizada no bairro da Pedreira.

• Empretec

O Empretec está com uma turma exclusiva para mulheres, a ação é fruto de uma parceria especial entre o Conselho da Mulher Empresária (CME) e o Sebrae com o intuito de fortalecer ainda mais a jornada empreendedora das mulheres. A turma acontecerá De 10 a 15 de março no Sebrae Belém. As primeiras associadas do CME que fizerem a inscrição terão desconto exclusivo de 50%. As vagas são limitadas e o link para inscrição estão nos destaques do perfil no Instagram @cme.para