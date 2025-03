Carnaval 2025: Escolas de samba do Grupo Especial têm ensaios técnicos para o desfile oficial

A hora é de concentração total e samba no pé para dirigentes e brincantes das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025, que nesta quarta (12) e na quinta-feira (13) têm ensaio técnico na passarela da Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Sempre a partir das 21h, os ensaios correspondem ao último momento da preparação das agremiações carnavalescas para o desfile oficial nesta sexta-feira (14) e no sábado (15).

O presidente da Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga, desta que o ensaio técnico é importantíssimo para as agremiações, por dois aspectos: o ensaio dos quesitos, para averiguar a performance no tempo, como, por exemplo, no caso de mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, estandarte. “A contagem do tempo que ele (quesito) vai ter aproximação dos jurados, de apresentação aos jurados, de chegada até o próximo jurado, o que envolve mais um quesito que é harmonia e evolução. Então, é quando se ensaia para não aconteçam ‘buracos’ no meio do desfile, para que a escola não precise acelerar muito ou segurar muito o tempo”, ressalta.

“E um outro aspecto é quando a passagem de som é feita. Hoje em dia, tem as mesas digitais, então, as escolas passam o som das cordas, cavaco, violão, das vozes, e fica tudo salvo na mesa digital. No dia do desfile, já fica lá identificada a escola e é só clicar e já vêm todas salvas as configurações de cada escola”, acrescenta Guga. Do ensaio técnico participam todos os quesitos de uma escola de samba, como canto, cordas, bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira e porta estandarte. “A gente, obviamente, não consegue trazer as alas e as alegorias montadas, mas a gente simula o espaço de uma alegoria com veículos normais; um carro, um caminhão, que faz a simulação do que seria a alegoria”, pontua Guga.

No ensaio técnico, as escolas de samba utilizam toda a estrutura oficial destinada ao desfile de Carnaval. Guga relatou que, nos dias que antecedem os últimos preparativos ao desfile oficial as agremiações têm ensaiado com um carro-som na Aldeia, bem tarde da noite, a fim de não atrapalhar o tráfego de veículos na avenida Pedro Miranda, no trecho da Passarela do Samba.

“O público pode esperar um desfile extraordinário das escolas. Uma das características principais das escolas de samba é a capacidade imensa de superação da dificuldade em fazer arte”, arremata Guga.

As escolas do Grupo Especial do Carnaval de Belém 2025 são: Mocidade Olariense, Rancho Não Posso Me Amofiná, Deixa Falar, Embaixada do Império Pedreirense, Boêmios da Campina, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Quem São Eles, Piratas da Batucada e Bole Bole. Os desfiles começarão às 22h de sexta-feira e 21h de sábado, em Belém.

Gratuidades e ingressos

A ESA informa que a entrega dos ingressos gratuitos para o desfile oficial das escolas de samba começa nesta quarta-feira (12), das 10h às 22h, na loja dessa entidade, no 3º piso do Shopping Pátio Belém. Os interessados deverão comparecer pessoalmente ao local, e a distribuição ocorrerá por ordem de chegada, limitada a dois ingressos por CPF.

Os ingressos estão divididos da seguinte forma: 3,5% para Pessoas com Deficiência (PCD); 1,5% para idosos; 0,5% para crianças.

Ao todo, são 1.200 ingressos para a arquibancada, disponibilizados pela Prefeitura de Belém, destinados ao público geral. Os interessados devem apresentar documento de identificação com CPF para a retirada.

Para aqueles que desejam garantir um lugar com mais conforto, os ingressos pagos estão disponíveis para compra online por meio da plataforma FastPix. Os valores variam conforme o setor escolhido. Na compra para os dois dias de desfile, os setores Frisa e Camarote oferecem descontos. As vendas são de responsabilidade da ESA. "O valor da arena é dividido entre as 9 agremiações do grupo especial. Quem compra seu ingresso ajuda diretamente as agremiações", repassa a ESA.

Confira os valores: Arquibancada: R$ 20; Mesa coberta: R$ 300; Mesa descoberta: R$ 240; Frisa: R$ 800; Camarote alto: R$ 1.500; Camarote térreo: R$ 2.000.

O desfile das escolas de samba do Grupo Especial será transmitido ao vivo pela TV Cultura e Portal Cultura.

Confira a ordem do desfile das escolas de samba:

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole