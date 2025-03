Carnaval de Belém 2025: escola de samba Deixa Falar retrata 'encantados' e 'COP 30' no desfile

Mais um desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém se aproxima, e nove escolas se apresentarão na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, nos próximos dias 14 de 15 de março de 2025.

Um delas é a Deixa Falar. Com 32 anos de existência, a escola terá como enredo "O Sonho Virou Realidade", atrelando, ainda, as encantarias do Pará e a sustentabilidade, em um ano em que a cidade de Belém sediará a COP 30, maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas.

Presidente da escola de samba, Esmael Tavares comenta que a Deixa Falar vai trazer interpretações dos orixás, divindades de religiões brasileiras de matriz africana, para abordar os problemas do mundo.

"Vamos falar das matas, de Oxóssi, dos caboclos, dos índios que estão sendo dizimados, da encantaria, que representa Jurema, dos rios, das cachoeiras, de Oxum, a deusa da água doce. Vamos falar dos oceanos, das baleias, os bichos, porque os oceanos estão poluídos. Então, nós vamos buscar inspiração em Yemanjá, para falar das doenças que assolam o mundo.", antecipa o presidente da Deixa Falar.

Presidente da Deixa Falar, Esmael Tavares (Foto / Carmem Helena / O Liberal)

Ele comenta ainda que a escola de samba vai levar críticas sociais quanto às ações prejudiciais do homem para a sociedade, como os conflitos mundiais, e instigar o bom senso quanto à união, sobretudo dos líderes mundiais, para um mundo mais harmônico.



"Nós vamos apelar para os que estarão aqui na COP 30 para que os mandatários do mundo pensem com carinho, que realmente façam essa reflexão de paz”, diz o presidente da Deixa Falar. Ele reforça ainda sobre o cuidado com a floresta amazônica: “a Amazônia precisa ser bem tratada. Ela é o pulmão do mundo”.

“Nosso enredo vai falar de tudo isso e acabar em grande paz", promete Esmael.

Costureira da Deixa Falar, Maria das Graças conta como foram os preparativos para o desfile da escola: "Trabalhando dia e noite, para bilhar. Fazer o possível e o impossível para colocar na avenida". A anfitriã divide ainda seu amor pela escola de samba, a qual integra há 25 anos: “Escola do coração”.

Costureira da Deixa Falar, Maria das Graças (Foto / Carmem Helena / O Liberal)

Holofotes no Rio de Janeiro

Neste ano, a Deixa Falar foi a escola de samba de Belém, entre as nove, selecionada para participar da composição do samba-enredo da Grande Rio, vice-campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2025. Esmael comenta a honra da experiência: “Foi uma coisa maravilhosa esse intercâmbio entre Deixa Falar a Grande Rio. Só temos a agradecer por esse momento, que são momentos que a Deixa Falar está passando muito bom para o Carnaval. Não é só para Deixa Falar, é para o Carnaval de Belém, porque Belém merece”, finaliza o presidente.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole