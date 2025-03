Carnaval de Belém 2025: escola de samba Boêmios aborda corrupção e problema do lixo na cidade

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém ocorrerão nos próximos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Entre as nove desfilantes, está a Boêmios da Vila Famosa, que tem como enredo: “Sucupira: a Terra do Absurdo”

Este ano, a partir das 21h, a Boêmios da Vila Famosa leva 1.200 brincantes à avenida, com 11 alas.

Fundada em 1975, no bairro de Icoaraci, a agremiação, que em 2025 completa 50 anos, abordará, durante o desfile, o personagem Odorico Paraguaçu, da novela “O Bem Amado” (1973). Na trama, ele é um político corrupto que, com seus discursos sem sentido, ilude o simples povo da pequena Sucupira, na Bahia. Um dos absurdos cometidos por ele foi a sua grande torcida e disposição para alguém morrer na cidade para, assim, inaugurar um cemitério construído em sua administração.

“A maior obra que ele fez na prefeitura foi o cemitério. E ele queria que alguém inaugurasse aquele cemitério ali. Acabou que ele inaugurou o cemitério. Então, diante da comissão de frente, a gente vem mostrando sobre isso”, compartilha Wander.

Lixo em Belém

Outra abordagem da agremiação vai ser os problemas quanto à questão do lixo em Belém, cidade que vai sediar, em novembro deste ano, a COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas. A temática da escola de samba vai levar à avenida diversas críticas sobre o mundo e à região amazônica, como a destruição de patrimônios, a falta de união no ambiente cultural e a falta de conscientização das pessoas sobre o meio ambiente.

Wander Nunes, diretor do carnaval da Boêmios, comenta que a escola vai mostrar os “absurdos” que acontecem na capital paraense.

“Muito se fala da floresta, de sustentabilidade, e a gente vem retratar justamente o caos que acontece na cidade de Belém, metrópole da Amazônia. A gente está fazendo um trabalho muito grande em relação a isso para mostrar o que acontece dentro da cidade”, diz Nunes. Ele reforça, ainda, que, além de mostrar a realidade do lixo em Belém, a Boêmios vai oferecer uma solução. “Mas, diante de tudo isso, em que a gente que mostra a realidade, a gente vem com uma solução no final do nosso desfile”, antecipa Wander.

A “virada de chave” estará na chegada da Curupira, que se transformar em vários animais, como o jabuti, o jacaré, a onça, a borboleta e a coruja. Em seguida, a entidade amazônica vai contar com ajuda da Cobra Grande, entidade adormecida embaixo da cidade que será despertada, para fazerem uma grande limpeza em Belém. “Depois dessa limpeza que a Cobra Grande faz, aí a gente vai fazer a celebração da cultura popular”, afirma Wander.

Expectativa

O diretor de carnaval espera que a escola de samba possa, por meio da diversão, instigar o pensamento das pessoas sobre a importância do lixo na sociedade. “Acredito que vai ter um impacto muito grande na sociedade, que as pessoas possam entender realmente e ter essa consciência e não descartar lixo em um local errado”.