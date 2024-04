Voyager 1 manda sinal à Nasa após cinco meses; sonda espacial é a mais distante do planeta Terra

A Voyager 1 está a 24 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Foi colocada em órbita há 46 anos, mas, desde novembro de 2023, as equipes não conseguiam qualquer informação. Porém, após cinco meses sem dar sinal, a sonda espacial mais distante do planeta Terra conseguiu enviar informações à Nasa, a agência espacial estadunidense. Nesta terça-feira (23/04), os cientistas receberam pela primeira vez em cinco meses informações vindas da Voyager 1, após a nova solução aplicada no dia 18 de abril.

Nos últimos meses, os engenheiros iniciaram tentativas para descobrir o que teria acontecido. E, de acordo com os controladores, a sonda estava recebendo os comandos. A falha, que só foi identificada no mês passado, apontou problemas em um dos três computadores de bordo.

Esse computador tem a responsabilidade de empacotar os dados científicos e de engenharia antes de serem enviados para a Terra, porém, por mais que captasse, a sonda não conseguia enviar as informações, devido ao problema. A falha de um único chip do equipamento causou o erro e comprometeu os códigos que fazem essa tradução.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)