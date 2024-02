Após mais de 50 anos, EUA voltam à Lua com pouso de módulo lunar

O retorno dos Estados Unidos à Lua, após mais de 50 anos, foi marcado pelo pouso de um módulo lunar robótico nesta quinta-feira (22). A sonda, fabricada pela empresa Intuitive Machines, foi lançada no dia 15 de fevereiro a bordo de um foguete Falcon 9, da SpaceX. De acordo com informações da Nasa, o pouso aconteceu no polo sul da Lua, próximo à cratera Malapert A.

O módulo havia entrado na órbita lunar na quarta-feira (21) e ficou circulando a aproximadamente 92 km da superfície da Lua. A Intuitive Machines disse que estava obtendo, com sucesso, imagens e dados do voo. Apesar da confirmação do pouso nesta quinta (22), a Nasa afirmou que as condições da alunissagem – ato de pousar na Lua – não estavam claras, devido a um problema na comunicação via rádio.

Antes do pouso no satélite natural da Terra, os engenheiros tentavam resolver um problema de navegação, para determinar a altitude e a velocidade horizontal da espaçonave. O módulo de pouso da missão “IM-1” possui mais de quatro metros de altura, e transportava seis cargas de instrumentos para recolher dados do ambiente da Lua.

51 anos depois

A última vez que os EUA enviaram astronautas à Lua se deu na missão Apollo 17, conduzida pela Nasa em 1972. Os astronautas Gene Cernan e Harrison Schmitt chegaram ao solo lunar no dia 14 de dezembro daquele ano. De lá para cá, a Nasa contratou empresas privadas para levar equipamentos até o satélite natural.

O pouso desta quinta (22) foi a primeira tentativa de uma missão lunar da empresa Intuitive Machines, que tem o objetivo de preparar um novo envio de astronautas à Lua até 2026, por meio da missão Artemis 2.

Em janeiro deste ano, a empresa Astrobotic tentou realizar uma missão semelhante, que falhou após um vazamento de combustível. Índia e Japão, em agosto de 2023 e janeiro de 2024 (respectivamente), também já conseguiram pousar com sucesso na Lua.