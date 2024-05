Voos de Belém ao RS ainda não se recuperaram das enchentes

“O Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, suspendeu voos de entrada e saída devido às enchentes”. Este é o trecho da nota disponibilizada no site de uma das principais plataformas para pesquisa de passagens aéreas. Após as enchentes que atingiram o estado gaúcho, os voos ficaram comprometidos e, agora, os que ainda estão previstos passam a ser remanejados à outros aeroportos nas redondezas, como esclarece a assessoria da médica veterinária Andreia Piwtorak, que esteve em missão na região.

“O voo sai de Belém, com escala em Campinas e chega em Florianópolis. Chegando em Florianópolis, ela pega um ônibus para a cidade de Osório-RS, com duração de 6h a 7h horas de viagem e após chegar a Osório, ela fazia de Uber um trajeto de 120 km até Canoas no (RS), região próxima a Porto Alegre”, explica.

Andreia viveu essa logística para chegar até o Rio Grande do Sul, no período entre os dias 9 e 28 de maio deste ano. A paraense esteve em missões para auxiliar no resgate a animais, além de também ter contribuído nos abrigos de pessoas vítimas das enchentes. De acordo com as informações passadas à reportagem sobre suas viagens, que totalizaram duas idas e duas vindas, o custo dos trajetos foi de R$ 3.200, incluindo a taxa de despacho para bagagem de até 23 kg.

Companhias aéreas

Procuradas pela nossa reportagem, algumas companhias aéreas se posicionaram sobre o momento atual e explicam alguns detalhes a respeito dos voos entre o Pará e o estado Gaúcho.

Por meio da sua assessoria de imprensa, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras informou que após liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a base aérea de Canoas será usada para novos voos. A empresa informa que as viagens para este trajeto começam a partir do próximo sábado. A prestadora do serviço ainda ressaltou sobre os consumidores que já haviam adquirido passagens para o Rio Grande do Sul antes das enchentes, que cada caso foi tratado individualmente, oferecendo possibilidades de remarcação, redirecionamento e até mesmo reembolso, de acordo com a vontade do cliente.

A operadora Latam, esclareceu que “opera 28 voos semanais entre Belém e o aeroporto de Guarulhos, onde é possível se conectar em outros voos da companhia para Caxias do Sul, Passo Fundo e a Base Aérea de Canoas, bem como para outros destinos na região, como os aeroportos de Florianópolis, Jaguaruna e Navegantes”. Questionados sobre a variação de preço para o destino ao sul, a empresa ressalta que independente da rota, os valores estão suscetíveis “à interferência de diversos fatores, como a antecedência da compra, demanda pela rota, câmbio, data e destino do voo, entre outros”.

No mesmo viés, a companhia Gol também reforça o dinamismo nas variações de seus preços. “a GOL adota o modelo de precificação dinâmica. E a curva de precificação praticada pela Companhia permite que os diferentes perfis de Clientes tenham acesso ao transporte aéreo no País, seja ele corporativo ou de lazer”. No entanto, a respeito da demanda de voos para o Rio Grande do Sul, a empresa optou por não divulgar os números, sob a justificativa do que descreveram como “um dado estratégico”.