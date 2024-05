Biden anuncia ajuda para as vítimas das enchentes no RS

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que está em contato com o governo brasileiro para enviar “ajuda necessária” para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Segundo o comunicado, ele e a esposa, Jill Biden, estão "profundamente tristes" com a tragédia.

"Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos a famílias e indivíduos", disse o presidente. "Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil".

VEJA MAIS

Biden não especificou, no entanto, que tipo de ajuda seu governo ofereceu, mas disse estar "em contato com nossos parceiros brasileiros".

"Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras".