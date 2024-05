Duas milhões de pessoas já foram atingidas pelas enchentes no RS; número de mortos sobe para 136

As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram 136 mortos até o meio-dia deste sábado (11), de acordo com o boletim pela Defesa Civil do estado. Tem ainda 125 pessoas desaparecidas e 756 feridos.

O documento ainda informa sobre os 10 óbitos a mais do que os divulgados em boletim da noite de sexta (10).

Os dados mostram que as chuvas afetaram 445 municípios, deixando 71.398 pessoas em abrigos, 339.925 desalojados e 756 feridos. No total, 2.039.084 moradores do Rio Grande do Sul foram atingidos pelas enchentes de alguma forma.

A Defesa Civil também informou ainda que 74.153 moradores conseguiram ser resgatados, além de 10.348 animais.

Porém, uma das grandes preocupações vem com o nível dos cursos d’água, até o momento todos eles têm demonstrado queda: Lago Guaíba – Porto Alegre – 4,59 metros; Rio dos Sinos – São Leopoldo – 5,80 metros; Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,79 metros; Rio Taquari – Muçum – 10,70 metros; Rio Caí – Feliz – 4,38 metros; Rio Uruguai – Uruguaiana – 12,08 metros (nível de inundação 8,50); e Lagoa dos Patos (São Lourenço S) – 2,48 metros – 17h 10/05 (nível de inundação 1,30).

Em Porto Alegre voltou a chover e em outras partes do estado também, como no Vale do Taquari, umas das regiões mais afetadas pelos temporais da semana passada. A previsão para a próxima semana é de que faça frio, inclusive com possibilidade de geada. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê volumes acentuados no Estado durante o fim de semana, com possibilidade de até 140 milímetros no domingo. As regiões mais afetadas devem ser a Norte e o Leste do estado