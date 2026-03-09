Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Voo para SP é adiado após suspeita de bomba no aeroporto de Brasília

A Polícia Federal foi chamada para apurar a situação

Estadão Conteúdo

Uma falsa suspeita de bomba levou ao adiamento de um voo da Latam Airlines que partiria do Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta segunda-feira, 9, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com a Inframerica, concessionária responsável pelo terminal, o Plano de Contingência do aeroporto foi acionado após o registro da ocorrência. A Polícia Federal foi chamada para apurar a situação. Segundo a corporação, foram adotados os protocolos de segurança previstos para a ocorrência ainda em solo.

"Equipes especializadas da PF realizaram inspeções na aeronave, bem como em passageiros e em bagagens, com o objetivo de verificar a existência de eventual risco à operação aérea", informou a Polícia Federal, que acrescentou não ter identificado riscos ou irregularidades.

Os passageiros do voo, que tinha partida prevista para as 9h55, foram desembarcados da aeronave. Segundo a concessionária, as demais operações aéreas no Aeroporto de Brasília seguiram sem impacto.

A Latam Airlines informou que solicitou uma verificação de segurança para o voo LA4677 às autoridades. "Após o procedimento, foi constatado que não havia qualquer intercorrência, e a aeronave foi liberada para operação", afirmou a companhia em nota. Segundo a Latam, o voo partiu às 14h04.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VOO/ADIAMENTO/BOMBA/ALARME FALSO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mais uma morte após colonoscopia é denunciada e Polícia Civil investiga clínica em Cerejeiras (RO)

De acordo com relatos das famílias, os dois pacientes realizaram os exames na mesma clínica particular e os procedimentos teriam sido conduzidos pelo mesmo médico.

09.03.26 10h09

RISCOS

Pará está na lista das áreas brasileiras com perigo para temporais, alerta Inmet

Um dos avisos aponta chuvas intensas, com previsão de volumes entre 30 e 60 milímetros por hora

09.03.26 15h11

BANCO MASTER

Coldplay, David Guetta e Bocelli: veja os cachês milionários pagos em festa privada de Vorcaro

Evento luxuoso organizado por dono do Banco Master na Itália teve apresentações de artistas internacionais e custo estimado em mais de R$ 222 milhões

09.03.26 11h10

PROJETO DE LEI

Taxação de bets volta ao debate no Congresso; proposta pode arrecadar R$ 30 bilhões

Base governista articula novo projeto para tributar apostas on-line e financiar segurança pública

09.03.26 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda