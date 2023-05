Vizinha se incomoda com traje de influencer e manda recado por bilhete; entenda a história

Uma influenciadora digital, de 28 anos, teve uma experiência desagradável ao receber um bilhete de uma vizinha. No papel, a mulher manifesta o desconforto por vê-la usando biquíni dentro de sua própria casa. O atrito aconteceu em um residencial no bairro Cachoeira, em Curitiba.

Elis compartilhou uma foto nas redes sociais do bilhete, que dizia: "Vizinha, você pode fazer o favor de parar de ficar se exibindo sem roupas na sua janela. Ninguém é obrigado a ficar olhando para seus peitos e bunda. Grata". A moradora não se identificou no bilhete. A influencer mencionou que a convivência com os vizinhos era pacífica.

(Foto: Arquivo pessoal / @sexy_beatz_dj)

"Nosso relacionamento mudou há cerca de duas semanas, quando voltei da academia e encontrei o bilhete debaixo da porta. Inicialmente, achei engraçado porque realmente não esperava, mas depois fiquei apreensiva, pois imaginei que alguém estivesse me observando dentro da minha própria casa", disse Elis.

VEJA MAIS

Ela também é conhecida como Sexy Beatz DJ nas redes sociais e trabalha com conteúdo adulto em diferentes plataformas. Elis explicou que toma cuidado extra ao produzir conteúdo mais sensível. "Quem me conhece sabe que meu estilo é sensual. Sempre faço esse tipo de conteúdo com biquíni e lingerie. Faço no meu quarto, com a janela aberta para obter melhor iluminação. Essa é a minha rotina diária", contou a influencer.

A jovem afirmou que fecha a cortina quando precisa produzir conteúdo mais explícito, demonstrando ter bom senso. No entanto, quando se trata de usar biquíni ou lingerie, ela deixa a cortina aberta para aproveitar a iluminação e porque não está se exibindo, mas sim trabalhando nas redes sociais.

Quem é Elis Nebsniak?

Elis Nebsniak, nasceu em Irati, nos Campos Gerais, e se mudou para Curitiba aos 17 anos. "Muitas pessoas me perguntaram se eu sabia quem era a mulher que deixou o bilhete. Não tenho 100% de certeza, mas já vi o marido de uma das vizinhas me espiando com a cortina entreaberta. O mais triste é que essa não é a primeira vez que sofro com gostosofobia. Fui impedida de entrar em um bar na capital por causa da minha roupa. Eu iria fazer uma apresentação lá como DJ, mas fui barrada enquanto estava jantando".