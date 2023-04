Vítimas de ataque em creche de Blumenau são enterradas sob aplausos e comoção

Moradores de Blumenau, Santa Catarina, se reuniram, nesta quinta-feira (6), para acompanhar o enterro de uma das quatro crianças que foram mortas em um ataque com machadinha na creche Cantinho do Bom Pastor. O ataque foi cometido na véspera por um homem de 25 anos, que também deixou cinco crianças feridas. Durante o funeral, as pessoas presentes aplaudiram em homenagem à criança falecida e coroas de flores com mensagens de solidariedade foram enviadas.

As quatro crianças feridas que estavam sob cuidado do Hospital Santo Antônio receberam alta médica e já estão em casa com suas famílias, após passarem por procedimentos cirúrgicos e exames. O quinto ferido já estava em casa.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que o autor do ataque será acusado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, e garantiu que o ataque foi um fato isolado, sem coordenação de terceiros ou relação com outras atividades criminosas.

O governo federal criou um grupo de trabalho composto por oito ministérios para propor medidas de prevenção da violência em escolas. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, discutiram os planos do grupo e afirmaram que serão investidos 150 milhões de reais em ações na próxima semana. O grupo terá reuniões semanais e mensais e terá 90 dias para apresentar uma proposta de uma política ampla de enfrentamento à violência nas escolas.