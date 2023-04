Quatro crianças feridas durante ataque a creche de Blumenau recebem alta

As quatro crianças sobreviventes do ataque a creche de Blumenau, em Santa Catarina, e que estavam internadas no Hospital Santo Antônio (HSA) receberam alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (6). Ela foram liberadas após passarem por exames e avaliação médica, de acordo com a unidade de saúde.

Nos exames, foi constatado que um dos pacientes apresentou uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente.

“O HSA agradece todo o apoio que a comunidade e imprensa dispensaram com a instituição nesse momento. O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares”, disse o hospital em comunicado.

VEJA MAIS

Nesta quarta-feira (5), um homem invadiu a creche Cantinho Bom Pastor e atacou os alunos, matando quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos. Ao todo, cinco estudantes ficaram feridos. Além dos quatro que receberam alta nesta quinta-feira, uma outra criança - uma menina de 5 anos - também chegou a ser levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel com ferimento no ombro. Ela recebeu atendimento e teve alta ainda ainda na quarta.