Botox falsificado

A Anvisa emitiu ontem um alerta após a identificação de novos casos de adulteração e falsificação do medicamento Botox.

Proteção de vulneráveis

Parlamentares dos EUA e do Reino Unido debatem leis para restringir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais.

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania (J. Bosco)

"Estamos falhando miseravelmente com as crianças e adolescentes.”

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, que fez um desabafo sobre o assassinato de quatro crianças, ocorrido dentro de uma creche em Blumenau (SC), na manhã de ontem.

ATAQUES

ABORDAGEM

Diante da tragédia ocorrida em uma creche em Blumenau (SC), o Grupo Liberal decidiu mudar a abordagem na cobertura jornalística de massacres e deixará de publicar nomes, fotos e imagens de ações, e demais informações, sobre autores de ataques. A decisão editorial foi tomada após uma honesta reflexão com base em orientações de pesquisadores sobre violência e comunicação, ao afirmarem que a exposição de casos como o ataque a escolas pode causar o chamado “efeito contágio”, em que a repercussão de um atentado aumenta a probabilidade de massacres semelhantes se repetirem. De acordo com especialistas, autores desses tipos de crimes buscam, entre outras coisas, a notoriedade gerada pela mídia, contribuindo para uma espécie de “glamourização” da violência. Além disso, a atenção excessiva à figura do agressor pode acabar por inspirar outros indivíduos com tendências violentas. Esperamos que, com essa nova abordagem, possamos contribuir para a construção de uma sociedade mais pacífica.

PERGUNTAS

O covarde e brutal ataque que resultou nas mortes de quatro crianças em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, deixou pais, mães, autoridades e especialistas atordoados. Entre as muitas perguntas em torno do caso, a mais urgente a responder é: como evitar novos registros semelhantes? Algumas pistas indicam que os ataques são planejados e divulgados na chamada deep web, onde crescem grupos extremistas.

OUTROS

No caso da creche de Blumenau, as vítimas tinham entre quatro e sete anos de idade e o agressor, um homem adulto, 25 anos. Na semana passada, em São Paulo, a vítima foi uma professora de 71 anos, esfaqueada por um estudante de 13.

PREVENÇÃO

No Pará, onde um aluno feriu outro dentro de uma escola estadual, a Secretaria de Estado de Educação montou um gabinete especializado que vai desenvolver ações visando a convivência e a prevenção da violência nas escolas, com atividades envolvendo os alunos, seus pais e demais membros da comunidade escolar. O Estado anunciou, também, a ampliação da ronda escolar e a lotação de agentes de segurança nas unidades educacionais. O desafio, porém, é grande e a necessidade de medidas é urgente, como mostram os casos recentes.

CÚPULA

AMAZÔNIA

O presidente francês Emmanuel Macron foi convidado pelo governo brasileiro para vir a Belém na primeira quinzena de agosto, quando a capital paraense vai sediar a cúpula de presidentes dos países amazônicos. A expectativa é de que se reúnam aqui os chefes de todos os Estados membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que é formada por Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além do próprio Brasil. O presidente da França foi convidado porque a Guiana Francesa também abriga parte do ecossistema amazônico. A reunião de cúpula da OTCA será um teste para a cidade que é a candidata do Brasil para sediar, em 2025, a Conferência Mundial do Clima.

COMPUTADORES

DOAÇÕES

Representantes de quinze instituições governamentais e não governamentais receberam do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) a doação de 1.530 equipamentos tecnológicos, entre microcomputadores e monitores. A entrega foi realizada pela presidente do órgão, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, no Salão Nobre do prédio-sede.

MEIO AMBIENTE

Os equipamentos para doação são oriundos da substituição dos computadores por notebook no processo de modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Pará. Além disso, a doação é parte das ações de responsabilidade socioambiental do Tribunal, com a destinação adequada para reutilização de equipamentos eletrônicos, aumentando o ciclo de vida dos equipamentos.

CURUPIRA

AERONAVE

A operação Curupira, desencadeada para combater o garimpo e o desmatamento ilegal, ganhou um reforço. Duas aeronaves serão destinadas exclusivamente para as ações em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso, considerados pontos críticos do desmatamento.

Em Poucas Linhas

► Em Marabá para comemorar os 110 anos do município, o governador Helder Barbalho lançou, ontem, a pedra fundamental da Usina da Paz do município. A festa começou na terça-feira, com shows abertos ao público.

► Os servidores da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia estão contentes com a notícia de que o senador Paulo Rocha será o próximo superintendente da autarquia, nomeado pelo presidente Lula.

► Pelas muitas realizações alcançadas pela contribuição direta do ex-senador, os servidores esperam que a influência política do novo superintendente volte a fortalecer a Sudam, trazendo de volta a vitalidade e o dinamismo perdidos pelas atuações desastrosas das últimas gestões.

► A Federação Médica Brasileira (FMB), entidade que reúne sindicatos de médicos em todo o Brasil, voltou a divulgar, ontem, nota contra a abertura de novas escolas de Medicina no País.A nota foi divulgada depois que o governo anunciou que pretende abrir faculdades em locais de difícil acesso, onde há carência de profissionais.

► Na nota, a FMB afirma que “abertura deliberada de escolas médicas, inclusive em locais de difícil acesso, sem estrutura para formação técnica adequada, não favorecerá a ampliação de oferta de médicos no Brasil, além de ter como efeito colateral a precarização do ensino”.

► A entidade sugere ainda que seja criado um “marco regulatório técnico e juridicamente adequado para o ensino da Medicina no Brasil, além de um programa de avaliação e melhoria das escolas já existentes”.

► O Dia Mundial da Criatividade chega a Belém com atividades gratuitas pelas ruas da cidade, nos dias 20, 21 e 22 de abril. A programação é voltada para profissionais, empreendedores, especialmente da chamada economia criativa. Os ingressos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas por meio do site oficial do evento.