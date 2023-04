Vítimas de ataque em creche são veladas; outras quatro crianças continuam internadas

Estão sendo veladas nesta quinta-feira (6) em Blumenau, Santa Catarina, as quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos que morreram após o ataque a uma creche particular localizada no município, ocorrido nesta quarta-feira (5). Três das quatro vítimas são veladas em um mesmo local. Os enterros das vítimas devem ocorrer entre a manhã e a tarde desta quinta.

As crianças foram assassinadas por homem que invadiu a creche e atacou estudantes do local. As vítimas são:

Bernardo Cunha Machado: 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha: 4 anos

Larissa Maia Toldo: 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa: 4 anos

Outras cinco crianças ficaram feridas, sendo que quatro delas permanecem internadas. A expectativa é de que todas recebam alta durante o dia.

"Para a nossa alegria, hoje pela manhã [quinta-feira] a gente avaliou todas as quatro crianças. Todas elas estão bem, dormiram bem. Conseguiram descansar inicialmente. Todas se alimentaram normalmente, estão tranquilas, brincaram", declarou a diretora técnica do hospital Hospital Santo Antônio e cirurgiã, Maria Beatriz Silveira Schimittt Silva.