VÍDEO: Pré-candidato a vereador do PL mostra arma na cintura durante convenção

O pré-candidato a vereador de Cuiabá, no Mato Grosso, Rafael Ranalli (PL) exibiu uma arma de fogo na cintura durante a convenção do partido na terça-feira (6/8). A exibição ocorreu ao lado do deputado federal Abílio Brunini (PL-MT), que foi oficializado como pré-candidato a prefeito na capital mato-grossense.

Antes de exibir a arma, o pré-candidato chegou a gritar palavras de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando estar “fechado com 22".

Ranalli ficou conhecido ao protocolar um projeto de lei que concede uma medalha a policiais que participarem de ocorrências que resultem em morte de criminosos.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)