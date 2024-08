MDB lança Lauro Hoffmann e Anna Nisa à prefeitura de Tailândia

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou em convenção municipal, na segunda-feira (5/8), as candidaturas de Lauro Hoffmann e Anna Nisa do Socorro Nunes Barbosa, para prefeito e vice, respectivamente, do município de Tailândia, no nordeste estadual. A legenda informou que não vai fazer coligações.

Natural de Castanhal, Lauro Hoffmann tem 35 anos, é casado e pai de uma filha. Ele chegou em Tailândia ainda criança. Atualmente, exerce mandato de vereador e é vice-presidente da Câmara Municipal.

Hoffmann tem o apoio do atual prefeito, Paulo Jasper, mais conhecido como “Macarrão”. Nos últimos anos, Hoffmann tem sido o braço direito do prefeito, liderando as ações do governo do Legislativo Municipal. Havia grande expectativa na cidade para o anúncio do candidato do MDB, e Lauro Hoffmann foi lançado com a missão de continuar o trabalho desenvolvido pelas gestões de Macarrão.

“Nosso projeto é avançar ainda mais com ações em favor do povo de Tailândia, continuar o grande trabalho desenvolvido pelo prefeito Macarrão”, disse Lauro. A convenção ocorreu em uma casa de eventos, reunindo cerca de cinco mil pessoas, com as presenças da deputada federal Elcione Barbalho e do deputado estadual Iran Lima, ambos do MDB.

Lauro foi eleito pela primeira vez em 2016 pelo antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC), hoje AGIR. Nas Eleições de 2020, ele foi o segundo vereador mais votado do município, com 1233 votos, já na atual legenda (MDB).