VÍDEO: Padre dá puxão em bebê durante batizado e família presta queixa

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que um padre dá um puxão na cabeça de um bebê durante um batizado. A cena ocorreu no último sábado (25/05) na Paróquia de São Sebastião, no Rio de janeiro. A família da criança registrou um Boletim de Ocorrência contra o religioso.

Nas imagens que viralizaram, a bebê Jhullie aparece agitada e chorando no colo da mãe, Juliane, que tentava manter a filha na direção da pia batismal. Em seguida, o padre puxa a criança brutalmente para concluir o batismo. Depois do puxão, a mãe afasta Jhullie.

VEJA MAIS

O registro da agressão foi feito por uma convidada da família, que publicou o vídeo nas redes para compartilhar a indignação. Juliane disse que a criança estava doente e, por isso, estava chorando e inquieta. E mesmo após o episódio, a família atendeu o pedido de tirar uma foto com o padre após a cerimônia. O caso aconteceu em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A Diocese de Nova Friburgo, informou que “as autoridades diocesanas estão a par da situação e tomando as devidas providências”. Pelas redes sociais, o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller pediu perdão e disse o ato não foi intencional.

A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 155ª DP (São Sebastião do Alto). Os envolvidos estão sendo ouvidos pela equipe de investigação.