Brasil

Brasil

Novas imagens de pastor de calcinha: saiba quem é o homem flagrado com roupas femininas; vídeo

O religioso foi filmado vestindo uma calcinha e usando peruca loira perto de um bar em Goiânia

Gabrielle Borges
fonte

O homem explicou que o uso da vestimenta foi parte de uma "investigação pessoal" para localizar um endereço e que a esposa sabia disso (Reprodução)

Um vídeo que mostra um pastor utilizando uma peruca loira e uma calcinha azul viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (11). O flagrante, registrado em um bar em Goiânia (GO), repercutiu e gerou diversas especulações sobre quem era o líder religioso e qual a razão dele estar usando roupas femininas e peruca em público.

Quem é o pastor

Eduardo Costa é o nome do personagem dessa história. Ele é conhecido como bispo e líder religioso da região e reúne aproximadamente 1,6 mil seguidores no Instagram, que é privado e tem a biografia: “Poder e milagres – pastor”. Para além disso, ele também é cantor. A música Barrabás, interpretada pelo bispo, está disponível no canal do YouTube dele. O vídeo em que ele aparece usando calcinha e peruca viralizou.

Veja o vídeo

Após a grande repercussão do flagra, Eduardo gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para esclarecer a situação inusitada. O homem explicou que o uso da vestimenta foi parte de uma "investigação pessoal" para localizar um endereço

Quem gravou

Segundo o pastor, a pessoa fez as imagens escondida, sem a sua permissão, e exigiu o pagamento de uma determinada quantia de dinheiro  até às 12h de segunda-feira (11/8) para não divulgar o vídeo. Eduardo optou por não ceder à chantagem e as imagens vieram à tona.

Eduardo ainda enfatizou que a esposa dele sabia da investigação, mas nenhum detalhe sobre o teor da suposta investigação foi revelado. O pastor também afirmou que sofreu extorsão e constrangimento ilegal por uso de sua imagem de forma indevida e sem autorização, mas não registrou nenhum tipo de boletim de ocorrência na delegacia.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

 

