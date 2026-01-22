Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Nikolas Ferreira chuta boneco inflável de Lula durante caminhada: 'É pelo Brasil'

Ato ocorreu durante o quarto dia da chamada “Caminhada da Liberdade”, organizada por parlamentar mineiro em protesto contra decisões do Judiciário

Hannah Franco
fonte

Em ato político, deputado chuta boneco inflável do presidente durante caminhada. (Reprodução/Redes Sociais)

Durante o quarto dia da chamada “Caminhada da Liberdade”, realizada em direção a Brasília (DF), o deputado federal Nikolas Ferreira protagonizou um episódio que ganhou repercussão nas redes sociais ao chutar um boneco inflável que representava o presidente da República, Lula da Silva. O ato foi registrado em vídeo e acompanhado da declaração: “Esse chute é pelo Brasil”.

A caminhada teve início na última segunda-feira (19), no município de Paracatu, no interior de Minas Gerais, e segue em direção à capital federal. O percurso total é de aproximadamente 200 quilômetros a pé e está sendo realizado ao longo de sete dias, com a participação de apoiadores.

Segundo o parlamentar, a mobilização tem como objetivo protestar contra o que classifica como “prisões injustas” relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, além de manifestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da caminhada foi feito por meio de vídeo divulgado nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (22), quarto dia da mobilização, o grupo deixou um posto de combustíveis no município de Cristalina, em Goiás, por volta das 9h40, e seguiu em direção a Luziânia, em um trajeto de cerca de 40 quilômetros. A cidade fica a aproximadamente 130 quilômetros de Brasília.

Durante o percurso, os manifestantes foram vistos vestindo roupas nas cores verde e amarela, camisetas com frases de apoio ao ex-presidente e bandeiras do Brasil enroladas ao corpo. O grupo deve seguir viagem até chegar à capital federal nos próximos dias.

