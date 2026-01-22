VÍDEO: Nikolas Ferreira chuta boneco inflável de Lula durante caminhada: 'É pelo Brasil'

Durante o quarto dia da chamada “Caminhada da Liberdade”, realizada em direção a Brasília (DF), o deputado federal Nikolas Ferreira protagonizou um episódio que ganhou repercussão nas redes sociais ao chutar um boneco inflável que representava o presidente da República, Lula da Silva. O ato foi registrado em vídeo e acompanhado da declaração: “Esse chute é pelo Brasil”.

A caminhada teve início na última segunda-feira (19), no município de Paracatu, no interior de Minas Gerais, e segue em direção à capital federal. O percurso total é de aproximadamente 200 quilômetros a pé e está sendo realizado ao longo de sete dias, com a participação de apoiadores.

Segundo o parlamentar, a mobilização tem como objetivo protestar contra o que classifica como “prisões injustas” relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, além de manifestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da caminhada foi feito por meio de vídeo divulgado nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (22), quarto dia da mobilização, o grupo deixou um posto de combustíveis no município de Cristalina, em Goiás, por volta das 9h40, e seguiu em direção a Luziânia, em um trajeto de cerca de 40 quilômetros. A cidade fica a aproximadamente 130 quilômetros de Brasília.

Durante o percurso, os manifestantes foram vistos vestindo roupas nas cores verde e amarela, camisetas com frases de apoio ao ex-presidente e bandeiras do Brasil enroladas ao corpo. O grupo deve seguir viagem até chegar à capital federal nos próximos dias.