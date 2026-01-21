Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Éder Mauro participa de ato liderado por Nikolas Ferreira e critica Judiciário

Éder Mauro se juntou ao ato no trecho da BR-040, na região do entorno sul do Distrito Federal

O Liberal
fonte

Durante a caminhada, o parlamentar fez um pronunciamento no qual destacou o caráter político da mobilização (VINICIUS LOURES/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

O deputado federal Éder Mauro (PL-PA) participou da Caminhada pela Justiça e Liberdade, mobilização liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) que percorre cerca de 240 quilômetros entre Paracatu, em Minas Gerais, e Brasília, no Distrito Federal. A chegada à capital federal está prevista para o dia 25.

Éder Mauro se juntou ao ato no trecho da BR-040, na região do entorno sul do Distrito Federal, próximo à divisa com o estado de Goiás. Durante a caminhada, o parlamentar fez um pronunciamento no qual destacou o caráter político da mobilização. “A caminhada continua, todos por liberdade, justiça. O Brasil clama por liberdade. O Brasil vive numa ditadura judicial”, afirmou.

Ao longo do percurso, o deputado paraense também registrou manifestações de apoio de representantes do setor do agronegócio. Produtores rurais exibiram faixas e máquinas agrícolas às margens da rodovia em apoio à mobilização.

Na sequência do ato, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) ressaltou o engajamento popular e o esforço dos participantes. “Tem gente que não tem condições financeiras, físicas, mas vem gente de longe. Dia 25 vamos estar todos juntos”, disse.

Idealizador da caminhada, Nikolas Ferreira reforçou o chamado à mobilização nacional e o objetivo do protesto. “Acorda, Brasil. Vamos caminhar pela justiça e pela liberdade”, declarou.

 

Palavras-chave

Eder Mauro

NIKOLAS FERREIRA
Política
