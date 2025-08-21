VÍDEO: Mulher é flagrada limpando vidros de sacada sem nenhum equipamento de segurança

Uma mulher, não identificada, foi flagrada na manhã desta quinta-feira (21), fazendo a limpeza da janela de um apartamento, sem nenhum tipo e uso de equipamento de segurança, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A altura é bastante preocupante, cerca de 13 andares, e chamou a atenção de um morador de um prédio vizinho que fez registro que rapidamente viralizou em rede social. Nas imagens, é possível ver que a mulher está com parte do corpo para fora da janela, realizando a limpeza e correndo o risco de um acidente grave, já que não usa nada que possa promover a própria segurança.

De acordo com informações do G1, o homem que fez a gravação afirmou que a cada 15 dias esta pessoa realiza a limpeza da mesma forma, sem nenhum tipo de equipamento de segurança.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)