Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Mulher é flagrada limpando vidros de sacada sem nenhum equipamento de segurança

De acordo com vizinhos, a cada 15 dias a mulher faz esse tipo de limpeza e se coloca em risco de vida sem uso de equipamento necessário

Gabrielle Borges
fonte

De acordo com vizinhos, a cada 15 dias a mulher faz esse tipo de limpeza e se coloca em risco de vida (Reprodução)

Uma mulher, não identificada, foi flagrada na manhã desta quinta-feira (21), fazendo a limpeza da janela de um apartamento, sem nenhum tipo e uso de equipamento de segurança, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

VEJA MAIS

image VÍDEO: criança 'brinca' com adulto do lado de fora da janela de um prédio em Belém
Especialista alerta sobre riscos e medidas de segurança para crianças em apartamentos ou residências com múltiplos níveis

image VÍDEO: Moradores de prédio se desesperam ao ver criança andando do lado de fora da janela
Vizinhos gritaram para chamar a atenção dos familiares que estavam na varanda do apartamento

image Mulher escorrega ao limpar janela e fica pendurada em prédio; vídeo viraliza nas redes sociais
A mulher ficou pendurada por quase cinco minutos no parapeito de uma janela do 15º andar do prédio

A altura é bastante preocupante, cerca de 13 andares, e chamou a atenção de um morador de um prédio vizinho que fez registro que rapidamente viralizou em rede social. Nas imagens, é possível ver que a mulher está com parte do corpo para fora da janela, realizando a limpeza e correndo o risco de um acidente grave, já que não usa nada que possa promover a própria segurança. 

Veja o vídeo:

De acordo com informações do G1, o homem que fez a gravação afirmou que a cada 15 dias esta pessoa realiza a limpeza da mesma forma, sem nenhum tipo de equipamento de segurança.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Minas Gerais

mulher limpa janela sem segurança
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar descumprimento de medidas

Decisão do ministro também cita o "comprovado risco de fuga" apontado pela Polícia Federal em relatório

20.08.25 22h59

Brasil

'Teu filho babaca', diz Malafaia a Bolsonaro, citando Eduardo

Silas Malafaia enviou áudio a Bolsonaro, e peça já integra relatório da PF

20.08.25 20h10

VIOLÊNCIA

Professora é investigada por agredir criança de 4 anos em escola de Caxias do Sul

Docente atingiu aluno com pilha de livros e foi desligada da instituição. Delegacia de Proteção à Criança investiga o caso

20.08.25 9h33

BRASIL

Corpo é encontrado dentro de caixote no meio de avenida

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte são desconhecidas.

19.08.25 8h59

MAIS LIDAS EM BRASIL

De novo?

Pastor é flagrado novamente com calcinha e peruca em Goiânia

Eduardo Costa foi filmado novamente no centro de Goiânia após primeiro flagrante

19.08.25 22h04

Brasil

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar descumprimento de medidas

Decisão do ministro também cita o "comprovado risco de fuga" apontado pela Polícia Federal em relatório

20.08.25 22h59

ABANDONO

Homem é preso em Brasília após abandonar cadela em aeroporto de SC

Impedido de prosseguir viagem com o animal, ele abandonou a cadela no local e embarcou com destino a Brasília, de onde seguiria viagem para Manaus (AM)

21.08.25 8h48

INCIDENTE

Jovem é picada por escorpião em provador de loja de grife; entenda

Estudante de 20 anos foi atacada enquanto experimentava roupas em uma unidade da Zara; ela precisou ser hospitalizada e segue em observação

20.08.25 23h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda