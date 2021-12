VÍDEO: Moradores de prédio se desesperam ao ver criança andando do lado de fora da janela

Moradores de um prédio tomaram um enorme susto ao ver uma criança andando no parapeito de uma janela, enquanto segurava com as mãos a moldura do vidro. Desesperados, eles gritaram para tentar chamar a atenção de três pessoas, que estavam na varanda do apartamento. As informações foram divulgadas pelo Jornal da Globo.

Toda a cena, que começou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (7), foi gravada pelos próprios vizinhos que estavam num apartamento em frente. "O garotinho está na janela, moça. O filho da senhora está na janela. Vai para o quarto, gente. Misericórdia", grita a vizinha.

Ao perceberem o alerta, os três moradores entraram correndo no apartamento e um deles resgatou a criança. A situação aconteceu em Icaraí, município de Niterói, no Rio de Janeiro.