Mulher escorrega ao limpar janela e fica pendurada em prédio; vídeo viraliza nas redes sociais

Uma mulher, que realizava a limpeza dos vidros de uma janela em um prédio de apartamentos, escorregou e ficou pendurada entre o 14º e 15º andar por quase cinco minutos na tarde desta terça-feira (15), no Guarujá, litoral de São Paulo. A situação foi registrada por vizinhos e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, que circulam pela internet, é possível ver a mulher segurando com ambas as mãos no parapeito da janela, enquanto apoiava os pés no batente do andar abaixo para evitar a queda.

Ao fundo, podem ser ouvidas pessoas gritando "calma, moça, calma!", enquanto o homem que gravava o vídeo diz "Jesus amado, tem misericórdia meu pai."

Segundo testemunhas, a mulher teria escorregado ao tentar limpar os vidros da janela. Desesperada, ela gritou por socorro e foi atendida por vizinhos que arrombaram a porta do apartamento no 15º andar para resgatá-la.

Após alguns minutos de tensão, três pessoas surgiram na janela e conseguiram puxá-la pelos braços. Felizmente, a mulher foi resgatada sem ferimentos e, ao ser retirada em segurança, foi aplaudida pelos vizinhos que acompanharam o momento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)