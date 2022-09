Vídeo mostra funcionário pendurado no lado de fora de prédio onde trabalhava; veja

Um funcionário de uma construção civil ficou pendurado em uma corda pelo lado de fora do prédio onde trabalhava, no Guarujá, em São Paulo. Em um vídeo feito por um morador da região, é possível ver o trabalhador preso na parte externa da obra e, logo depois, sendo salvo pelos companheiros da equipe após quebrarem uma parede para resgatá-lo. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (27).

A Polícia Militar do local informou que recebeu um chamado para atender a ocorrência no prédio, entretanto, ao chegarem no local, constataram que o rapaz já havia sido salvo por trabalhadores da obra. O funcionário, que estava próximo ao sétimo andar e fazia a pintura do prédio, não teve ferimentos e está bem.

A Construmoura Guarujá, responsável pela obra, informou, em nota enviada ao portal g1, que segue protocolos rígidos de segurança para garantir a saúde e integridade física dos funcionários. De acordo com a empresa, o caso será analisado e o trabalhador está recebendo suporte.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)