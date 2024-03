No Rio de Janeiro, empresário cai de 6º andar de prédio e polícia investiga possível crime

Alexandre Perrout Rodrigues da Silva, empresário de 31 anos, morreu após cair do 6º andar de um prédio localizado em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (04). Segundo informações iniciais da polícia, o empresário estava no apartamento da namorada quando se aproximou da varanda e caiu.

A mãe do empresário informou ao portal G1, em entrevista, que o filho não tinha problemas financeiros e estava feliz, o que descartaria a hipótese de suicídio. A polícia investiga se foi acidente ou crime.

De acordo com testemunhas, ele havia levado a namorada para janta e retornou ao apartamento por volta das 0h. A namorada da vítima, que estava com ele há sete anos, informou aos agentes policiais que Alexandre foi até a janela e simplesmente caiu.

Alexandre era proprietário de diversos imóveis e tinha patrimônio de mais de R$ 6 milhões, que dividia com a mãe, fruto de herança do pai.

A Polícia Civil do Rio já realizou perícia no apartamento e no local em que ele foi encontrado. De acordo com a corporação, “testemunhas estão sendo ouvidas e demais diligências estão em andamento para esclarecer o fato”.

Alexandre Perrout Rodrigues da Silva foi enterrado na tarde de sábado, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com