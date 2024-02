Criança de sete anos morre após cair de prédio em São Paulo

Uma criança de sete anos morreu ao cair do 7º andar de um prédio no bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (19). Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino estava com ferimentos na cabeça e em parada cardiorrespiratória. A criança ainda chegou a ser levada para o pronto-socorro de uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu.

O prédio possui nove andares e não há informação do Corpo de Bombeiros sobre a existência de redes de proteção no apartamento. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não divulgou mais informações sobre o caso. O 52º Distrito Policial, do Parque São Jorge, é o responsável pela investigação.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)