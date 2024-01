Bebê de dois meses morre em acidente de carro; veículo não tinha 'cadeirinha'

Um bebê de apenas dois meses morreu em um acidente envolvendo dois carros, na madrugada da última terça-feira (23), no Km 67 da BR 101, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não foi encontrado no carro nenhuma "cadeirinha de criança" no veículo, item obrigatório de acordo com o Código Trânsito Brasileiro (CTB).

Além da criança, outros três jovens estavam no carro, com idades de 18, 22 e 26 anos, que apenas tiveram ferimentos leves.

VEJA MAIS

A PRF apura como ocorreu o acidentem, no entanto, os jovens poderão responder pela falta de conscientização quanto à falta de segurança no transporte do bebê, uma vez que o bebê conforto é exigido por lei.

De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, não houve interdição de faixas e nem lentidão no trânsito. O corpo do bebê foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na 134ª Delegacia de Polícia.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com