vídeo mostra mulher jogando água quente em vizinho no parque tremendão, em goiânia

Uma mulher jogou água quente no vizinho, em ocorrência registrada em Goiânia (GO). Um vídeo flagrou esse momento. O episódio ocorreu no Parque Tremendão. A mulher foi ouvida pela Polícia Militar. O atendimento policial foi na noite de segunda-feira (12), depois que familiares do homem procuraram a corporação para relatar um caso de lesão corporal.

Segundo a PM, a mulher, identificada como Cristielly Souza, contou que o vizinho tentou invadir sua residência. Ainda conforme sua versão, o homem bateu no portão e tentou forçar a entrada, o que, alegou, motivou a sua reação. Ainda segundo o relato apresentado por Cristielly, ela jogou água quente para impedir que o vizinho entrasse no imóvel, alegando ter agido por medo e para se proteger.

Imagens de câmeras de segurança registraram o homem sozinho, por volta das 23 horas de domingo, enquanto batia no portão e tentava forçar a entrada, segundo o que foi relatado no atendimento. Em entrevista ao portal Mais Goiás, Cristielly disse que teme pela própria segurança e contou que mantém mais de 20 cães na casa por ser cuidadora de animais e responsável por um abrigo. "Ele tentou entrar no meu portão. Minha casa é de esquina e eu tenho mais de 20 cães. Então fiquei com medo. Esquentei água e joguei para impedir que entrasse. Foi a única forma de me proteger naquele momento", afirmou.

A mulher também contou aos policiais que os conflitos com o vizinho e com o irmão dele se arrastam há anos e se intensificaram recentemente. A ocorrência foi registrada e as partes prestaram esclarecimentos à Polícia Militar.