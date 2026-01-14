Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Vídeo mostra mulher jogando água quente em vizinho no Parque Tremendão, em Goiânia

Ela alegou que agiu assim para impedir que o homem invandisse sua casa

Uma mulher jogou água quente no vizinho, em ocorrência registrada em Goiânia (GO); um vídeo flagrou esse momento

Uma mulher jogou água quente no vizinho, em ocorrência registrada em Goiânia (GO). Um vídeo flagrou esse momento. O episódio ocorreu no Parque Tremendão. A mulher foi ouvida pela Polícia Militar. O atendimento policial foi na noite de segunda-feira (12), depois que familiares do homem procuraram a corporação para relatar um caso de lesão corporal.

Segundo a PM, a mulher, identificada como Cristielly Souza, contou que o vizinho tentou invadir sua residência. Ainda conforme sua versão, o homem bateu no portão e tentou forçar a entrada, o que, alegou, motivou a sua reação. Ainda segundo o relato apresentado por Cristielly, ela jogou água quente para impedir que o vizinho entrasse no imóvel, alegando ter agido por medo e para se proteger.

Imagens de câmeras de segurança registraram o homem sozinho, por volta das 23 horas de domingo, enquanto batia no portão e tentava forçar a entrada, segundo o que foi relatado no atendimento. Em entrevista ao portal Mais Goiás, Cristielly disse que teme pela própria segurança e contou que mantém mais de 20 cães na casa por ser cuidadora de animais e responsável por um abrigo. "Ele tentou entrar no meu portão. Minha casa é de esquina e eu tenho mais de 20 cães. Então fiquei com medo. Esquentei água e joguei para impedir que entrasse. Foi a única forma de me proteger naquele momento", afirmou.

A mulher também contou aos policiais que os conflitos com o vizinho e com o irmão dele se arrastam há anos e se intensificaram recentemente. A ocorrência foi registrada e as partes prestaram esclarecimentos à Polícia Militar.

