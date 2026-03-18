Mulher é agredida por ex dentro de elevador após cobrar pensão de filho de 7 meses

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após agredir a ex-companheira dentro de um elevador, na tarde de segunda-feira (16), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo informações policiais, o suspeito invadiu o local de trabalho da vítima antes de cometer as agressões.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado pela inconformidade do agressor com o fim do relacionamento, que durou cerca de dois anos, além de desentendimentos relacionados ao pagamento de pensão alimentícia do filho do casal, um bebê de apenas sete meses.

Após o ocorrido, o homem foi detido em flagrante e encaminhado às autoridades competentes. O caso deve ser investigado pela polícia civil.

Mulher tentou escapar

Ao notar a presença do ex-companheiro na entrada do prédio, a vítima tentou evitar qualquer tipo de confronto. Ela chegou a circular por alguns minutos em um carro de aplicativo nas imediações, aguardando uma oportunidade segura para entrar no local.

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Ainda assim, o agressor conseguiu acessar o edifício ao pular a catraca de segurança e passou a perseguir a mulher. A perseguição terminou no elevador, onde o homem iniciou as agressões.

As imagens do circuito interno também mostram o momento em que uma segunda mulher, que acompanhava a vítima, intervém e se coloca entre os dois, conseguindo interromper o ataque.

Medida protetiva

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foram solicitados exames periciais ao Instituto Médico Legal (IML) para avaliar as lesões da vítima, além do pedido de medidas protetivas junto à Justiça.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher de Guarulhos. O suspeito permaneceu preso e segue à disposição do Poder Judiciário.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)