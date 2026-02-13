Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Homem é preso por agredir ex-namorada dentro de elevador de prédio do litoral de SP

Vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigor contra o autor

Estadão Conteúdo
fonte

Área onde ocorreu o crime é intensamente disputada por facções criminosas (Arquivo/O Liberal)

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva na noite de terça-feira, 10, no bairro Itararé, em São Vicente, litoral paulista. Ele foi flagrado agredindo a ex-namorada dentro de um elevador. O nome dele não foi revelado, desta forma, a defesa não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia envolvendo agressões contra a companheira do suspeito na última terça-feira.

No local, a vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigor contra o autor, a qual teria sido descumprida.

"Ele foi detido e encaminhado à Delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça", disse a SSP.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HOMEM

EX-NAMORADA

AGRESSÃO

PRISÃO

SP

SÃO VICENTE
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda