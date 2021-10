Vídeo mostra Monique e Jairinho tentando reanimar Henry em elevador; assista

A defesa do vereador cassado e médico suspenso Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, divulgou, nesta terça-feira (26) imagens do dia da morte do menino Henry Borel que mostram o momento em que a mãe, Monique Medeiros, o padrasto e a criança descem de elevador a caminho do hospital, na madrugada de 8 de março. De acordo com a defesa, as imagens comprovariam que houve socorro ao menino ainda com vida. As informações são do portal G1 Nacional.

Na gravação do circuito de segurança, o padrasto aparece assoprando uma vez na boca no menino. Monique segura o filho nos braços e não demonstra qualquer reação. Veja:

“Esta filmagem revela que Henry foi levado com vida ao hospital, outras circunstâncias que constam dos laudos conduzem a esta conclusão, contrariando a versão acusatória”, afirmou ao G1 Braz Sant’anna, advogado de Jairinho.

De acordo com o registro da câmera, Jairinho e Monique desceram para a garagem por volta das 4h10. Laudos da polícia afirmam que Henry tinha morrido, pelo menos, duas horas antes.

PRISÃO

Jairinho e Monique estão presos desde 8 de abril. O dois são réus pelo assassinato de Henry e estão respondendo no Tribunal do Júri.

Durante a primeira audiência do caso, no 2° Tribunal do Júri, o delegado Henrique Damasceno, que investigou o crime, afirmou que “Henry já chegou morto ao hospital”. “Ficou expressamente demonstrado pela equipe médica e pelos laudos periciais que, embora e tenha sido submetido a manobras de ressuscitação por bastante tempo, em nenhum momento ele apresentou frequência cardíaca. Ele já chegou morto”, disse o delegado.

A necropsia no corpo do garoto e a reconstituição no apartamento da família já tinham apontado que a criança sofreu 23 lesões, como uma laceração no fígado, e que Henry morreu vítima de ação violenta — descartando a hipótese de acidente, como alegam os advogados do ex-casal.