Vídeo mostrava alegria e festa antes do acidente com ônibus, que matou 19 passageiros

"A viagem mais alegre que já teve nesse ônibus, tá?". É com essa frase que uma jovem dançando, em pé, abre um vídeo com os passageiros do ônibus que sofreu acidente na manhã desta segunda-feira (25), na área serrana do estado do Paraná. O vídeo circula agora à noite nas redes sociais em Belém e Ananindeua e mostra as pessoas sorrindo, dançando, sentadas mesmo, num clima de total alegrai e descontração.

Em 1 minuto e 13 minutos, o grupo ri, uma outra mulher se levanta e dança no corredor do coletivo, enquanto uma jovem, da frente, anuncia: "a nossa bailarina', a nossa dj'', e a câmera do celular que grava vai mostrando vários passageiros, acenando, sorrindo e até gargalhando. São momentos bem distante da dor e angústia que tomou parte do grupo que sobreviveu a tragédia desta segunda-feira, no Paraná.

*Removemos o vídeo da matéria por empatia aos familiares das vítimas.