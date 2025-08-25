VÍDEO: menino de 6 anos comemora aniversário com tema do Papa Leão XIV e viraliza na web

Em tempos de festas infantis cheias de super-heróis e personagens de desenho animado, o pequeno Bernardo, de 6 anos, surpreendeu a família e os convidados com uma escolha inusitada: ele quis celebrar o aniversário com o tema Papa Leão XIV. Devoto desde muito pequeno, o menino é apaixonado pela Igreja Católica e pelas celebrações religiosas. O vídeo da festa viralizou nas redes sociais.

O bolo tinha topo com a imagem do Papa, docinhos decorados com fotos e símbolos religiosos, e até uma roupa vermelha com detalhes dourados, parecida com a usada pelos pontífices. Tudo feito com carinho para homenagear aquele que Bernardo chama de "herói".

"Bernardo escolheu o tema do aniversário dele do nosso amado Papa Leão XIV!", contou a mãe, Tatiele Peres, nas redes sociais.

"Antes de completar um ano, ele já imitava os gestos da missa. Erguia bolachinhas como se fossem hóstias", disse a mãe em entrevista ao ChurchPop. Com o tempo, passou a brincar de celebrar, improvisando batinas e até uma cruz no peito.