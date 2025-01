VÍDEO: Menina transforma o rosto da avó em tela de pintura

Uma criança encontrou uma forma inesperada de expressar sua criatividade enquanto todos dormiam. O vídeo mostra a menina completamente maquiada e o resultado da “aventura artística”: um chão repleto de desenhos, além do rosto e cabelo da avó pintados, em Valença, Rio de Janeiro.

No registro, a avó acorda sem entender o que aconteceu, mas acaba aceitando a situação com bom humor. Entre risos, a mãe narra o caos pela casa, destacando a ousadia da pequena. Internautas reagiram com diversão: “Eu comecei o vídeo sem expectativas e terminei rachando o bico”, comentou um usuário. Outro disse: “A vozinha apenas se rendeu”.

VEJA MAIS

O vídeo é um lembrete de como as crianças podem transformar qualquer momento em algo memorável, deixando risos e histórias para contar.