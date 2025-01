Menina de 3 anos emociona com discurso em festa de aniversário: 'Eu amo todo mundo'; vídeo

Durante uma festa de aniversário no Rio de Janeiro, uma garotinha de apenas 3 anos encantou a todos com um discurso cheio de ternura. Ao pegar o microfone no meio da celebração, a aniversariante agradeceu pela presença dos convidados e expressou todo seu carinho de forma espontânea e sincera.

“Eu pedi todos vocês para virem na minha festa. Eu gostei tanto que todos vocês vieram. E vocês gostam de mim. A gente se diverte. Obrigada. Eu amo todo mundo. Todos meus amigos da escola, sempre que quiserem ir na minha casa, todos eles podem ir na minha casa. Até o ano que vem. Obrigada por virem na minha festa”, disse a menina, arrancando sorrisos e lágrimas dos presentes.

O gesto inesperado emocionou familiares e amigos, que foram tocados pela sinceridade e pelo coração cheio de gratidão da pequena. A cena viralizou entre os convidados e promete ser uma memória inesquecível para todos que tiveram a sorte de presenciar esse momento especial.