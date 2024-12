Mãe filma reação de menina apaixonada por pão ao ver o pai chegando da padaria

O vídeo de uma criança chamada Bellinha vem ganhando espaço nas redes sociais ao mostrar uma cena simples, mas carregada de afeto. A menina, que adora pão francês, é vista correndo animadamente sempre que seu pai chega da academia com um saquinho de pães fresquinhos. A expressão espontânea de alegria ao dizer "paummm" transformou o momento cotidiano em uma memória afetiva compartilhada pela família de Itapema, Santa Catarina.

A rotina registrada no vídeo reflete a ligação natural da criança com o cheiro e o sabor do pão quentinho. No registro, Bellinha espera ansiosamente pelo pai, celebrando a chegada do pão francês de uma forma que traz sorrisos para quem assiste. A simplicidade e a pureza da cena têm despertado comentários emocionados nas redes sociais, com internautas se identificando e lembrando de suas próprias memórias afetivas.

“Olha essa memória afetiva, pra sempre vai amar o cheirinho de pão”, comentou um dos usuários, resumindo o sentimento gerado pelo vídeo. A história de Bellinha é mais um exemplo de como momentos simples podem resgatar emoções universais e reforçar os laços familiares.