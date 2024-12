VÍDEO: Carro de luxo vira escada para menina pegar manga

Uma gravação mostra uma criança determinada subindo no capô de uma Mercedes para alcançar mangas penduradas no alto de uma árvore. O momento, compartilhado nas redes sociais, rapidamente se tornou viral. A filmagem aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, e já soma mais de 700 mil visualizações.

Enquanto a criança equilibrava-se sobre o veículo de luxo, as pessoas que assistiam não esconderam a diversão, soltando risos e comentários durante a cena. O contraste entre o ato despretensioso e o valor do carro foi um dos fatores que chamou atenção, reforçando a criatividade e o improviso típicos de situações cotidianas no Brasil.

O vídeo, compartilhado pelo usuário Lucas7293, já acumula milhares de visualizações e gerou uma onda de comentários. Muitos destacam o simbolismo do registro, que une o improviso infantil, o valor cultural da manga e a curiosa escolha do "escadote".