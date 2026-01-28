VÍDEO: influenciadora relata reação alérgica após aplicar sangue menstrual no rosto
Débora Dunhill disse que sentiu ardência e vermelhidão depois de testar prática vista nas redes sociais
A influenciadora Débora Dunhill, de 39 anos, relatou nas redes sociais que teve uma reação alérgica após aplicar sangue menstrual no rosto como parte de uma rotina de cuidados com a pele. O caso ganhou repercussão depois que ela compartilhou a experiência e os sintomas que surgiram logo após o procedimento.
Segundo a influenciadora, a ideia de usar o sangue menstrual veio a partir de conteúdos que circulam nas redes sociais, especialmente no TikTok. Débora contou que decidiu testar a prática após ver relatos de usuários que afirmavam ter obtido melhora na aparência da pele.
“Achei que fazia sentido testar, parecia algo simples e natural, mas, pelo jeito, não funcionou comigo”, relatou.
De acordo com Débora Dunhill, a reação apareceu em pouco tempo. Ela disse que sentiu ardência intensa, além de vermelhidão e coceira no rosto. “Meu rosto começou a esquentar e ficou muito vermelho. A sensação era de irritação”, descreveu.
Diante do quadro, a influenciadora afirmou que interrompeu imediatamente a prática e buscou orientação médica para avaliar a reação alérgica.
