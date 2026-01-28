Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: influenciadora relata reação alérgica após aplicar sangue menstrual no rosto

Débora Dunhill disse que sentiu ardência e vermelhidão depois de testar prática vista nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Débora Dunhill (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Débora Dunhill, de 39 anos, relatou nas redes sociais que teve uma reação alérgica após aplicar sangue menstrual no rosto como parte de uma rotina de cuidados com a pele. O caso ganhou repercussão depois que ela compartilhou a experiência e os sintomas que surgiram logo após o procedimento.

Segundo a influenciadora, a ideia de usar o sangue menstrual veio a partir de conteúdos que circulam nas redes sociais, especialmente no TikTok. Débora contou que decidiu testar a prática após ver relatos de usuários que afirmavam ter obtido melhora na aparência da pele.

VEJA MAIS

image Conheça o botox caseiro que promete acabar com as rugas
A receita leva apenas dois ingredientes e proporciona sensação de firmeza na pele

image Skincare em excesso pode prejudicar a pele e agravar doenças dermatológicas, alertam especialistas
A busca por uma pele perfeita pode levar ao uso exagerado de produtos, o que, segundo a especialista, pode causar mais mal do que bem

“Achei que fazia sentido testar, parecia algo simples e natural, mas, pelo jeito, não funcionou comigo”, relatou.

 De acordo com Débora Dunhill, a reação apareceu em pouco tempo. Ela disse que sentiu ardência intensa, além de vermelhidão e coceira no rosto. “Meu rosto começou a esquentar e ficou muito vermelho. A sensação era de irritação”, descreveu.

Diante do quadro, a influenciadora afirmou que interrompeu imediatamente a prática e buscou orientação médica para avaliar a reação alérgica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

skincare

menstruação

Débora Dunhill
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acordo

Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados

O presidente em exercício também declarou que a negociação com a União Europeia mostra que é "possível avançar no multilateralismo e na abertura comercial"

27.01.26 17h54

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo de corretora que 'desapareceu' em prédio em Caldas Novas é encontrado; síndico é preso

O caso de Daiane repercutiu nacionalmente após a última imagem dela com vida ser registrada por uma câmera no elevador do prédio em que vivia

28.01.26 8h35

BRASIL

Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, a viagem dos jovens estava pré-programada e eles devem retornar ao Brasil na próxima semana

27.01.26 11h18

BRASIL

Cliente paga R$ 16 mil por cerveja e gerente é presa por 'propaganda enganosa' em supermercado

A liberação ocorreu um dia após o local ter se recusado a entregar a mercadoria, sob a justificativa de um suposto “erro no sistema”, alegado pela gerente

28.01.26 9h34

BRASIL

Corretora desaparecida: síndico confessou crime e indicou local do corpo à polícia

O corpo de Daiane Alves de Souza foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas

28.01.26 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda