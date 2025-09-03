Capa Jornal Amazônia
Skincare em excesso pode prejudicar a pele e agravar doenças dermatológicas, alertam especialistas

A busca por uma pele perfeita pode levar ao uso exagerado de produtos, o que, segundo a especialista, pode causar mais mal do que bem

Bruna Lima e Laura Serejo
fonte

A estudante Maria Barros, de 18 anos, começou a cuidar da pele após sofrer com acne no ano passado. (Carmem Helena / O Liberal)

A rotina de cuidados com a pele, ou skincare, ganhou popularidade nas redes sociais nos últimos anos, com vídeos que acumulam milhões de visualizações mostrando sequências elaboradas de aplicação de produtos. No entanto, o que deveria ser um hábito simples e saudável pode se transformar em um problema quando feito em excesso ou de forma inadequada.

De acordo com a dermatologista Daniela Rodrigues, o essencial para manter a pele saudável é muito mais simples do que parece. “O que não pode faltar numa rotina de skincare é uma boa limpeza, proteção solar e hidratação”, afirma. Para a maioria das pessoas, essa rotina básica já é suficiente, e o famoso “menos é mais” se aplica bem aqui.

A busca por uma pele perfeita pode levar ao uso exagerado de produtos, o que, segundo a especialista, pode causar mais mal do que bem. “O excesso de produtos geralmente provoca irritações, dermatites e processos alérgicos na pele”, explica Daniela. Pior: pessoas com doenças dermatológicas crônicas, como rosácea, melasma e acne, podem ter o quadro agravado pelo uso indiscriminado de cosméticos.

A dermatologista reforça que não é a quantidade de produtos, e sim a escolha dos ativos corretos, que faz diferença no tratamento. “Doenças crônicas como acne e melasma devem ter produtos selecionados. O uso de muitas etapas não garante eficácia, e pode até atrapalhar.”

Daniela sugere dividir os cuidados com a pele em três momentos do dia: manhã, após o almoço e noite. “Pela manhã, fazemos a limpeza, aplicação de produtos adequados e protetor solar. Após o almoço, reaplicamos o protetor. À noite, repetimos a limpeza e usamos os produtos indicados para esse período”, detalha.

Ela também aponta a importância de escolher produtos de acordo com o tipo de pele. “Para peles oleosas, o ideal são fórmulas oil-free ou em textura sérum. Já as peles sensíveis se beneficiam de ativos calmantes, como a niacinamida”, recomenda.

A experiência de quem começou por necessidade

A estudante Maria Barros, de 18 anos, começou a cuidar da pele após sofrer com acne no ano passado. “Eu sempre tive vontade, mas só fui atrás mesmo quando meu rosto teve muita acne. Comecei a pesquisar e vi quais produtos eram indicados. Ajudou bastante”, conta.

Desde então, ela adotou uma rotina diária de cuidados, mas sem exageros. “Uso gel de limpeza, hidratante e protetor solar. Às vezes, à noite, aplico ácidos e vitamina C.” Atenta ao orçamento, Maria procura manter a rotina acessível, mas sem abrir mão da qualidade. “Vou no básico, procuro produtos que sejam bons, mas também em conta”, diz.

Mesmo com toda a pesquisa, ela não deixou de consultar um profissional. “Conversei com uma dermatologista porque tive medo de sensibilizar a pele. É importante ter esse acompanhamento”, reconhece.

Entre as dúvidas mais comuns está o uso de maquiagem. Quem utiliza produtos com frequência precisa caprichar na limpeza, alerta Daniela. “Além do sabonete, é importante usar uma solução micelar para remover todas as impurezas.”

Outra questão frequente é a necessidade de repetir todos os passos do skincare após o banho. “Não é necessário. Se for no meio do dia, basta reaplicar o protetor solar”, orienta.

Cuidados em cada fase da vida

A rotina de skincare também deve levar em conta a faixa etária. Crianças e adolescentes, por exemplo, não precisam de muitos produtos. “Um sabonete adequado, protetor solar e um hidratante já são suficientes. Já os adultos podem começar a introduzir ativos mais específicos na rotina”, afirma Daniela.

Mais do que efeitos físicos, o excesso de skincare também pode impactar o comportamento. “Quando a rotina começa a consumir tempo excessivo ou se torna uma obsessão, é preciso atenção. Isso pode afetar a qualidade de vida e deve ser revisto”, alerta a dermatologista.

Palavras-chave

belém
Belém
.
