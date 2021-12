VÍDEO: Homem sofre tentativa de assassinato em praça

Uma câmera de segurança registrou a tentativa de assassinato de um homem em uma praça pública. As imagens mostram o momento que o acusado chega em uma moto e tenta disparar contra um rapaz que está conversando na rua. As informações são do Portal Alagoas 24 Horas.

A ação criminosa aconteceu na última quarta-feira (15), em uma praça pública de Lagoa da Canoa, no Alagoas. No vídeo, é possível ver o momento em que um motociclista se aproxima de um homem e efetua os disparos de arma de fogo. Nesse momento, a vítima consegue correr e atravessa a praça para se salvar.

Depois de tentar matar o rapaz, o motociclista dá meia volta e foge do local. Veja:

A Polícia Militar (PM) não possui informações sobre a identidade do acusado, mas está investigando o caso.