VÍDEO: Homem se atrapalha ao testar irrigador dental e diverte internautas

Um vídeo compartilhado por Andrea Tona, de Bebedouro (SP), tem arrancado risadas. A gravação mostra seu marido tentando usar, pela primeira vez, um irrigador oral comprado na Shopee. Visivelmente confuso, ele aperta diversos botões sem sucesso, até que finalmente ativa o aparelho. O resultado? Um jato d’água inesperado que vai direto em seu rosto, gerando gargalhadas de quem assistia.

A cena espontânea rapidamente conquistou as redes sociais. Muitos comentaram sobre situações semelhantes ao experimentar novos dispositivos. “Eu também apanhei do meu irrigador quando comprei”, brincou um internauta. Outro disse: “Melhor propaganda para a Shopee! Além de útil, garante risadas”. O vídeo já conta com milhões de visualizações e continua a ser amplamente compartilhado.

Histórias como essa mostram como momentos simples e divertidos do cotidiano podem conectar as pessoas, trazendo leveza e bom humor à rotina. A publicação segue acumulando comentários e compartilhamentos, consolidando-se como um dos conteúdos mais populares do mês.