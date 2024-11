Mulher viraliza ao simular vazamento de óleo no carro após discussão com marido

Uma mulher decidiu se vingar do esposo após uma discussão e viralizou em um vídeo cheio de humor. Ela resolveu pregar uma peça e jogou óleo de carro no chão para fazê-lo acreditar que o seu carro estava com vazamento.

O marido passou o dia investigando o "problema" e recebeu ajuda do filho para descobrir a origem do vazamento. Ele só descobriu que tudo não passava de uma brincadeira após a moça revelar no próprio vídeo.

Rindo da situação, ela ainda provocou e convidou os seguidores para seguir sua conta, prometendo mais "dicas matrimoniais". O vídeo repercutiu e ganhou a web, acumulando quase 5 milhões de visualizações.

Nos comentários, muitos internautas riram da situação e defenderam a influenciadora. "A mulher sábia edifica a sua casa, adorei", escreveu um.