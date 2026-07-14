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VÍDEO: Homem finge rezar, se ajoelha e furta doações de fiéis em igreja

Crime foi registrado por câmeras de segurança em Minas Gerais; suspeito já foi identificado pela Polícia Civil

Hannah Franco
fonte

Homem se ajoelha, faz o sinal da cruz e furta ofertas de fiéis em igreja (Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando o cofre de doações de uma igreja após fingir que estava rezando. O caso ocorreu na última segunda-feira (13), na Igreja Matriz de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas Gerais, e ganhou repercussão nas redes sociais pelas imagens que mostram toda a ação do suspeito.

No vídeo, o homem entra no templo, se ajoelha em frente a caixa onde são depositadas as ofertas dos fiéis, chamada de gazofilácio, faz o sinal da cruz e aparenta estar em oração. Em seguida, observa se há pessoas por perto, arromba o cofre e retira parte do dinheiro das doações.

Enquanto cometia o furto, uma funcionária que realizava a limpeza da igreja percebeu a movimentação e chamou um homem que estava no local. Os dois tentaram impedir a ação, mas o suspeito conseguiu pegar parte das ofertas e fugiu correndo.

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem já foi identificado, mas ainda não havia sido preso até a última atualização do caso. As investigações seguem para localizar o suspeito.

De acordo com o pároco da igreja, padre Gilmar Antônio Pimenta, o cofre havia sido esvaziado na sexta-feira anterior, o que indica que o valor levado era pequeno. Mesmo assim, o religioso lamentou o episódio e pediu orações pelo autor do crime.

"Rezemos também por este cidadão que precisa de orações. Que seja feita a justa justiça", escreveu o padre em nota divulgada nas redes sociais.

As imagens do circuito de segurança foram entregues à Polícia Civil e serão utilizadas nas investigações. A igreja também pediu que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja comunicada às autoridades

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