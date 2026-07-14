Mulher é pega com 16 iPhones escondidos na roupa durante abordagem da Receita Federal

Uma mulher foi flagrada transportando 16 iPhones escondidos dentro da roupa durante uma fiscalização da Receita Federal realizada nesta terça-feira (14), na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. Um vídeo divulgado pelo órgão mostra o momento em que ela retira as caixas dos aparelhos que estavam escondidas sob o vestido, presas junto ao corpo.

Segundo a Receita Federal, a abordagem ocorreu durante uma operação de rotina em um veículo que seguia viagem com quatro ocupantes. Durante a inspeção, os servidores identificaram que uma das passageiras escondia diversos smartphones de origem paraguaia sem a devida regularização para entrada no Brasil.

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Ao todo, foram apreendidos 16 iPhones, além de outras mercadorias transportadas irregularmente por dois passageiros do mesmo veículo. A Receita Federal não informou quais eram os demais produtos apreendidos.

Ainda de acordo com o órgão, a carga tinha como destino o município de Cascavel (PR). Todo o material foi encaminhado à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.

Segundo informações do g1, a mulher não foi presa. Ela deverá responder administrativamente por meio de uma Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), que será encaminhada ao Ministério Público do Paraná para análise de eventual responsabilização criminal.